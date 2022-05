Schlagermusik in Radevormwald : Benefiz-Konzert mit Judith und Mel im Bürgerhaus

Radevormwald Auch die Schlagerstars Claudia Jung und Graham Bonney werden mit dabei sein. Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein „JMS-Kinderkrebshilfe“.

Die Schlagerstars Judith und Mel planen in Radevormwald ein Benefizkonzert, das im Oktober stattfinden wird. Mit dem Konzert knüpft das Heimat-Duo an ein bewährtes Konzept an. Unter dem Motto „Schön war die Zeit – und wir bringen sie zurück nach Radevormwald“ kommen die Schlagersänger Judith und Mel mit drei weitere Schlagerstars in das Bürgerhaus am Schlossmacherplatz.