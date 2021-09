Freizeitbad in Radevormwald : Sauna im „life-ness“ öffnet wieder

Freizeitbad in Radevormwald

Radevormwald Seit November war die Sauna-Landschaft im „life-ness“ aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Ab Freitag ist die Sauna-Landschaft wieder geöffnet. Die Vorfreude ist riesig.

Die Sauna des „life-ness“ öffnet nach einer langen Pause wieder. Seit November war die Saunalandschaft aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. In dieser Woche sind die finalen Vorbereitungen für die Wiedereröffnung getroffen worden.

Die 3G-Regelung gibt dem „life-ness“ eine Planungssicherheit, sodass die Neueröffnung abgesichert ist. „Die Corona-Regeln haben sich im vergangenen Jahr immer wieder geändert, so war die Neueröffnung der Sauna lange schwierig. Jetzt ist der Rahmen klar und wir können endlich wieder Gäste empfangen.“ Marzena Weinlich weiß, dass die Nachfrage für die Sauna groß ist. Auch die anderen Bereiche des Freizeitcenters werden nach dem Lockdown stark nachgefragt.

So läuft die erste Kirmes in Düsseldorf nach der Corona-Pause ab

Volksfest ab Freitag : So läuft die erste Kirmes in Düsseldorf nach der Corona-Pause ab

Verwaltung in Radevormwald

Verwaltung in Radevormwald : „Vertrauen verloren“ – Amtsleiter geht

Die Saunalandschaft wurde mit neuer Bepflanzung und einem gründlichen technischen Check auf die neue Saison vorbereitet. Der Rasen wurde gemäht, Geschäftsführer Ronald Eden hat die Hecken höchstpersönlich in Form geschnitten, alle Fenster wurden geputzt und die Außenanlagen auf Vordermann gebracht. An der Wiederbelebung der Saunaanlage hat das gesamte Team mitgearbeitet. Die Vorfreude auf die heutige Eröffnung am ist groß, sie startet um 16 Uhr.