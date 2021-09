Regionalkantor aus Radevormwald : Bernhard Nick weist auf Kirchenmusiker-Kurse hin

Organist Bernhard Nick wirbt für die Teilnahme an einem Kurs für Kirchenmusiker. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Oberberg Im Erzbistum Köln haben Interessierte die Gelegenheit, die C-Prüfung zum Kirchenmusiker abzulegen. Darauf weist Kantor Bernhard Nick aus Radevormwald hin. In den größer werdenden Seelsorgeeinheiten werden nebenberufliche Kirchenmusiker gebraucht.

Bernhard Nick, Kirchenmusiker aus Radevormwald und Regionalkantor im Oberbergischen Kreis, weist darauf hin, dass das Erzbistum Köln wieder Ausbildungen zum nebenberuflichen Kirchenmusiker beziehungsweise Kirchenmusikerin ermöglicht. „Musikalische Menschen können sich hier für eine attraktive Nebentätigkeit in den Kirchengemeinden qualifizieren“, erklärt der Kantor. Voraussetzungen für die Teilnahme seien Freude am Singen, solides Klavierspiel und Kenntnisse der allgemeinen Musiklehre.

Der Einzelunterricht im Orgelspiel wird bei einem hauptamtlichen Kirchenmusiker in der Nähe des jeweiligen Wohnorts angeboten. Der Gruppenunterricht findet samstags außerhalb der Schulferien von 12.30 bis 17 Uhr in der Musikhochschule Köln statt. Die Ausbildung kostet im Monat 75 Euro, dauert zwei Jahre und schließt mit der C-Prüfung ab.

„In immer größer werdenden Seelsorgeeinheiten des Erzbistums werden immer wieder C-Musiker benötigt, um die Kirchenmusik vor Ort zu ermöglichen. So gibt es für Absolventen des C-Kurses gute Perspektiven, das Gelernte auch tatsächlich in der Praxis anzuwenden“, erläutert Bernhard Nick.

In einem unverbindlichen Gespräch mit dem Regionalkantor unter ☏ 02195 / 69871 oder per E-Mail an b.nick@gmx.de können sich Interessierte genauer informieren und Fragen klären. Informationen gibt es zudem im Generalvikariat bei Michael Koll, dem Referenten für Kirchenmusik, unter ☏ 0221 / 1642-1166 oder im Internet unter der Webseite www.kirchenmusik-

im-erzbistum-koeln.de. Auf dieser Internetseite ist auch ein informatives Video eingestellt, das über die C-Ausbildung Auskünfte gibt.