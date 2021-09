Aufruf des Oberbergischen Kreises : Dorfwettbewerb findet im Jahr 2022 wieder statt

Oberberg Als Auszeichnungen für die teilnehmenden Dörfer sollen Urkunden und Geldpreise verliehen werden. Wie in den vergangenen Wettbewerben werden die Sparkassen im Oberbergischen Kreis gebeten, für die teilnehmenden Ortschaften aus ihren jeweiligen Geschäftsbereichen die Geldpreise zu übernehmen.

Nachdem der Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ zwei Jahre lang wegen der Corona-Pandemie ausgefallen ist, soll er im Jahr 2022 wieder stattfinden. „Der Oberbergische Kreis beabsichtigt, im Jahre 2022 wieder einen Kreiswettbewerb durchzuführen, um die entsprechenden Kreissieger zur Teilnahme am Landeswettbewerb 2022 melden zu können und damit eine sehr erfolgreiche Tradition weiter zu führen“, heißt es in der Unterlage für den kommenden Kreisentwicklungsausschuss.

Die Bewohner der Ortschaften in Radevormwald hatten sich in den vergangenen Jahren wenig aufgelegt gezeigt, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen. Im Jahr 2008 hatte es Honsberg geschafft, in die Preisgruppe IV zu kommen, außerdem gab es einen Sonderpreis für kulturelle Initiativen. Die Ortschaft Önkfeld, ebenfalls für ihre vielen Dorfaktivitäten bekannt, hatte sich zuletzt ebenfalls dem Wettbewerb fern gehalten.