Volksfest in Düsseldorf : So läuft die erste Kirmes nach der Corona-Pause ab

Foto: Bretz, Andreas (abr) 7 Bilder Herbstkirmes in Düsseldorf - der Aufbau läuft

Düsseldorf Die Schausteller in Düsseldorf legen nach ihrer Zwangspause wieder los: Am Freitag beginnt am Tonhallenufer die Herbstkirmes. Was Besucher erwartet, welche Einschränkungen es gibt – und wie es im Winter weitergeht.