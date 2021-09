Kirchengemeinden in Radevormwald : Für jeden Konfirmanden einen Baum

Radevormwald Die Lutherische Kirchengemeinde feiert am Wochenende mit 23 Jungen und Mädchen Konfirmation, die reformierte startet aktuell den neuen Jahrgang und hat sich dazu eine besondere Aktion einfallen lassen.

Die lutherische Kirchengemeinde in Radevormwald feiert am Wochenende zwei Konfirmationsgottesdienste. Sie finden statt am Samstag, 11. September, um 14 Uhr und am Sonntag, 12. September, um 10 Uhr, jeweils in der Kirche an der Burgstraße. Die Leitung haben Pfarrerin Manuela Melzer und Pfarrer Philipp Müller. Wegen der Corona-Pandemie waren die Konfirmationstermine in den Herbst verschoben worden. Insgesamt werden am Wochenende 23 Jugendliche konfirmiert.