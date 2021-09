Bildung in Radevormwald : Stadt rüstet sich für mehr Ganztag

Bildung in Radevormwald

Der Offene Ganztag der KGS Lindenbaum muss derzeit noch auf Container zurückgreifen. Am neuen Standort soll sich das ändern. Foto: Peter Meuter

Radevormwald Mit den geplanten Neubauten der Grundschulen Bergerhof und Lindenbaum soll der Rechtsanspruch gesichert werden. Aktuell liegt die OGS-Nutzung bei 70 Prozent aller Schüler.

(s-g) Der Ausbau der Ganztagsbetreuung wird für die Kommunen in den kommenden Jahren eine Herausforderung sein. Wie Britta Knorz, zuständige Mitarbeiterin im Schulamt in Radevormwald, mitteilt, ist man in der hiesigen Verwaltung zuversichtlich, dies sichern zu können.