Kommunalwahl in Radevormwald : RUA gibt Unterlagen im Rathaus ab

Radevormwald Wählergemeinschaft präsentiert Wahlbroschüre und Kandidaten für 18 Wahlbezirke.

Zugleich präsentierte RUA die Wahlbroschüre und die Kandidaten für die 18 Wahlbezirke. „Unser Team ist im Durchschnitt 44 Jahre jung, wir sind Eltern von 22 Kindern und leben insgesamt 497 Jahre in Radevormwald“, berichtet Lorenz.Das jeder kleine Tropfen etwas bewegen könne, ziehe sich mit vielen Fotos als grafischer Leitfaden durch die Broschüre. Mut zur Zukunft, Veränderung und Kompetenz bilden den inhaltlichen Rahmen, in dem RUA durch Gemeinwohl, Ökonomie und Ethik Nachhaltigkeit für die Stadt schaffen möchte, schreibt Lorenz. In Themen umgesetzt sei da zunächst der ungewisse Haushalt. „Wer heute sagt, wie es nach Corona weitergeht, hat den wirtschaftlichen Ernst der Lage nicht erfasst“, sagt Lorenz. Dennoch stelle man Kernthemen in der Broschüre vor, die das politische Handeln bestimmen sollen.