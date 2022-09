Corona-Pandemie in der Region : Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis geht zurück

Oberberg In Radevormwald ist die Zahl der Infektionen rückläufig, in Hückeswagen nahm sie zuletzt wieder zu. Ein weiterer Todesfall im Kreisgebiet ist zu beklagen.

(s-g) Die Zahl der Corona-Infizierten in Radevormwald ist rückläufig. Wie das Kreisgesundheitsamt mitteilt, waren nach Stand von Dienstag 53 Menschen positiv auf SARS CoV-2 getestet. Waren in der Woche vom 5. bis 11. September noch 74 neue Infektionen in der Bergstadt hinzugekommen, so waren es in der Woche vom 12. bis 18. September noch 53.

In Hückeswagen wurden in der vergangenen Woche dagegen 58 neue Fälle verzeichnet, in der Woche davor waren es weniger, nämlich 45 Fälle. Aktuell gelten in der Schloss-Stadt 61 Menschen als mit Corona infiziert. In Wipperfürth wurden in der vergangenen Woche 51 Neuinfektionen verzeichnet, in der Woche zuvor waren es 55 gewesen. Aktuell sind in der Stadt 56 Menschen als infiziert gemeldet. Im gesamten oberbergischen Kreis mit seinen 13 Kommunen waren am Dienstag 842 Menschen betroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 250,3 und ist somit rückläufig. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 260,6 gelegen.