US-Präsident Biden : „Die Pandemie ist vorbei“

Washington Joe Biden hat das Ende der COVID-19-Pandemie in den USA erklärt. Im Alltag tun die Amerikaner längst so, als sei COVID-19 kein Thema mehr.

US-Präsident Biden fasst in einem Satz zusammen, was die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC bereits im vergangenen Monat in ihren neuen COVID-19-Richtlinien zum Ausdruck gebracht hatte. „Die Pandemie ist vorbei“, erklärte Biden in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS. „Wir haben immer noch ein Problem mit Covid. Wir arbeiten weiterhin intensiv daran. Aber die Pandemie ist vorbei.“

Die CDC hatte bereits im August ihre Richtlinien gelockert. Offiziell hob die Gesundheitsbehörde die Quarantäne-Vorschriften auf, an die sich während der Omikron-Welle kaum jemand gehalten hatte. Dasselbe gilt für regelmäßiges Testen in der Schule oder am Arbeitsplatz, was in den USA nur sehr lückenhaft erfolgte oder das soziale Abstandsgebot. Die CDC rät weiterhin dringend, den Impfschutz nicht schleifen zu lassen.