Pandemie in Krefeld : 551 Krefelder sind mit Corona infiziert

Das Krefelder Impfzentrum im Seidenweberhaus, Theaterplatz 1, öffnet montags bis samstags von 10 bis 14 Uhr. Foto: dpa/Sina Schuldt

Krefeld Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 152,1 an. Der städtische Impfbus ist in den Bezirken unterwegs.

57 neue Corona-Fälle in Krefeld im Vergleich zum Vortag meldet das städtische Gesundheitsamt am Dienstag, 20. September (Stand: 0 Uhr). Bisher sind in der Seidenstadt 79.528 Infektionen erfasst worden. Als genesen gelten 79.471 Bürger. Aktuell erkrankt sind 551 Personen, am Vortag waren es 611. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 152,1 an. Am Vortag meldete das RKI eine Inzidenz von 161,8. Bedingt durch Nachmeldungen der Kommunen können sich die Inzidenzwerte vergangener Tage im Dashboard des RKI nachträglich verändern. Insgesamt 291 Personen aus Krefeld sind im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben.

In den hiesigen Kliniken befinden sich derzeit elf Krefelder mit Covid-19, einer liegt mit der Viruserkrankung auf einer Intensivstation und muss invasiv beatmet werden. Sechs neue Coronafälle melden die Schulen, an den Kitas gibt es keine neu bekanntgewordenen Infektionen.

Das Impfzentrum im Seidenweberhaus, Theaterplatz 1, öffnet montags bis samstags von 10 bis 14 Uhr. Ab sofort werden dort und im Impfmobil regelhaft alle Auffrischungsimpfungen (1. und 2.) mit den auf die Omikron-Variante BA.1 angepassten Impfstoffen der Hersteller Biontech und Moderna durchgeführt. Dieser Impfstoff ist nur für Auffrischungsimpfungen zugelassen, zudem gilt eine Begrenzung gemäß Stiko-Empfehlung hinsichtlich der Immunansprachen. Wer bereits dreimal geimpft wurde und mit einem Abstand von mindestens vier Wochen eine Corona-Erkrankung gesichert durchlebt hat, gilt zum derzeitigen Zeitpunkt als durchgeimpft, da die gesicherte Erkrankung hinsichtlich der Immunansprachen wie eine Impfung gewertet wird. Diesem Personenkreis kann das Impfzentrum somit keine weitere Impfung anbieten.