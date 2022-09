Wildtiere in Radevormwald : Immer mehr Füchse dringen in die Stadt vor

Radevormwald Im Sommer haben viele Grundstücksbesitzer auf ihrem Grund und Boden die Tiere gesichtet. Leider reißen die Räuber Hühner und Kaninchen und können auch Krankheiten übertragen.

In Radevormwald ist in den vergangenen Monaten ein weiterer Gast aus Wald und Flur in städtischen Gärten gesichtet worden – der Fuchs. Manche Grundstücksbesitzer haben den Besucher auch fotografieren können. „Füchse fühlen sich mittlerweile in Städten wohl. Es gibt Unterschlupfmöglichkeiten und Nahrung, und sie werden hier nicht gejagt“, erläutert Regina Hildebrandt, die Umweltbeauftragte der Stadtverwaltung. „Und wenn Jungfüchse ihr eigenes Revier suchen, finden sie dies bequem in der Nähe der Menschen.“ Dies sei auch in diesem Sommer so gewesen: „Junge Füchse spazierten in aller Seelenruhe durch die Gärten und richteten dabei einiges Unheil an.“