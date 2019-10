Brauchtum in Radevormwald : Hubertusmesse in Vogelsmühle

Vogelsmühle Erlös aus der Veranstaltung geht an den Sozialfonds des Kinder- und Jugendrings.

Auch in diesem Jahr findet die traditionelle Hubertusmesse in der Kirche St. Josef in Vogelsmühle statt. Sie beginnt am Montag, 4. November, um 18 Uhr. Nach dem Gottesdienst, der von dem Bläsercorps des Hegerings Ennepetal mitgestaltet wird, findet auf dem Platz gegenüber der Kirche eine Tiersegnung statt. Nach der Messe, um 19.30 Uhr, serviert dann der Kochclub „Gaumenfreunde“ wieder ein leckeres Wildgericht an. Wer bei diesem Schmaus dabei sein möchte, melde sich bitte an unter der Telefonnummer 02195 2207. Der Erlös wird an den Sozialfonds des Kinder- und Jugendrings Radevormwald gespendet. Veranstalter der Hubertusmesse sind die Kolpingfamilien Vogelsmühle und Radevormwald, die Hegeringe Radevormwald und Ennepetal sowie der Förderkreis Lernen Natur des Ennepe-Ruhr-Kreises.