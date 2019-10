Amtsgericht in Wipperfürth : Schlägerei beim Fußball – Mann verurteilt

Foto: ddp Ein Wuppertaler musste sich nun in Wipperfürth verantworten.

Radevormwald Ein verletzter Fußballspieler aus Wuppertal sorgte für einige unschöne Szenen bei einem Spiel in Rade.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Fußball ist kein Streichelzoo, bisweilen geht es beim Lieblingssport der Deutschen schon mal ein wenig robuster zu. Bestenfalls aber nur auf dem Platz. Wie es auch abseits des Spielfelds zu derart heftigen Auseinandersetzungen kommen kann, dass die Kontrahenten sich schließlich sogar vor dem Amtsrichter wiederfinden, wurde bei einer Verhandlung gegen einen 25-Jährigen aus Wuppertal deutlich. Der junge Mann stand vor Gericht, weil er beim Spiel seines Vereins ASV Wuppertal gegen den SC 08 Radevormwald am 28. Oktober 2018 in Rade den Torwart der Gastgeber bedroht und versucht haben soll, ihn per Kopfstoß zu verletzen. Außerdem soll er einem Dritten einen Faustschlag versetzt haben.

Es habe sich nicht um ein entscheidendes Spiel gehandelt, sei aber durchaus wichtig gewesen, gab der 25-Jährige zu Protokoll. Er sei damals nicht aufgestellt gewesen, habe aber mit einem ebenfalls verletzten Mitspieler hinter dem gegnerischen Tor die Bälle zurück ins Spiel geworfen. „Der Torwart hat augenscheinlich auf Zeit gespielt, sich nur langsam bewegt, und so haben wir eben versucht, die Partie am Laufen zu halten“, sagte der Angeklagte. Im Verlauf des Spiels seien immer wieder beleidigende Worte gefallen, bis der Torwart irgendwann einmal „Hurensohn“ zu dem Angeklagten gesagt habe. Daraufhin habe er zurückgefragt, was er gesagt habe. „Da bin ich auf ihn zu, und er hat mich angespuckt. Danach ging es ganz schnell, es kam zu einem Handgemenge. Ob ich ihn gestoßen habe, weiß ich nicht mehr, das war bestimmt eher eine Affekthandlung“, sagte der 25-Jährige. Auch an den Fausthieb gegen den 31-jährigen, der dazwischen gegangen sei, könne er sich nicht erinnern.

Dieser hingegen schon, wie er in der Zeugenbefragung bestätigte. „Ich bin direkt neben ihm gestanden, und im nächsten Augenblick habe ich eine kassiert. Natürlich habe ich ihn gesehen“, sagte der 31-Jährige aus Rade. Er habe den Attackierenden dann mittels einer Website, auf der die Spieler des ASV Wuppertal auch aufgeführt gewesen seien, erkannt und die Polizei gerufen. „Was hatten Sie für Verletzungen?“, wollte der Richter wissen. Eine Prellung am Jochbein, sagte der Zeuge. Er sei im Sana Krankenhaus in Radevormwald gewesen, aber am nächsten Tag schon wieder zur Arbeit gegangen. Der Angeklagte sagte in Richtung des Geschädigten: „Das war eine unnötige Aktion, aber nicht böswillig. Ich entschuldige mich dafür.“

Im Anschluss wurde noch ein zweiter Zeuge, dieser auch aus Wuppertal und Spieler des ASV, geladen. Diese Zeugenaussage wurde vom Richter und dem Staatsanwalt gleichermaßen als nicht besonders glaubwürdig bezeichnet. Der Richter sagte: „Ein offenes Wort – mit einem etwas brauchbaren Geständnis könnte ich die Sache mit einer Geldstrafe behandeln.“

Nach einer kurzen Unterbrechung erklärte der Rechtsanwalt für seinen Mandanten, dass dieser in einer hitzigen Partie nach wechselseitigen Beleidigungen in eine Rangelei mit dem Torwart der gegnerischen Mannschaft gegangen sei. „Er schließt dabei nicht aus, dass er dem Geschädigten einen Schlag verpasst hat. Das bedauert er – aber es sei nicht zielgerichtet passiert.“

Der Staatsanwalt forderte in seinem Plädoyer eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 20 Euro. Dies vor allem, weil der Angeklagte unter laufender Bewährung stand und schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten sei. „Davon viermal wegen Körperverletzung“, sagte der Staatsanwalt.