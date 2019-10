Immobilien in Radevormwald : Handwerker verschieben Termine bei Altro Mondo

Immobilien in Radevormwald

Radevormwald Die Proteste der Mieter haben dazu geführt, dass Arbeiten an den Heizungen erst einmal aufgeschoben werden. In anderen Wohnungen ist es wieder leidlich warm.

Die Beschwerden von Mietern der Wohnsiedlung Auf der Brede über die Arbeiten an den Heizanlagen zeigen offensichtlich erste Wirkung. Die Bewohner der Gebäude, die von der Altro Mondo GmbH bewirtschaftet werden, waren in den vergangenen Wochen von der Ankündigung überrascht worden, man werde nun die Gasthermen ausbauen und eine Zentralheizung einbauen. Für die Mieter bedeutete das, dass sie mit Beginn der kalten Jahreszeit ohne Heizung dastehen.

„Die Handwerksbetriebe sind nun verunsichert“, sagt Mieterin Tanja Behnke. Das Medienecho in Zeitungen und TV habe offensichtlich Eindruck gemacht. „In den Häusern Nr. 29, 31 und 32 sind die Arbeiten abgebrochen worden“, berichtet die Bewohnerin. Mit handschriftlichen Zetteln am Gebäude seien die Mieter darüber lapidar informiert worden. „Auf der anderen Straßenseite laufen nun zumindest einige Heizungen“, schildert Behnke die Lage. Nach den Berichten über die Proteste, so ihr Eindruck, hätten sich die Handwerksbetriebe noch einmal ins Zeug gelegt.