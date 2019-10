Unternehmen in Radevormwald : Regionalmarke startet mit Rader Kaffee

Radevormwald Die Vertriebsgesellschaft „Bergisch pur“ hat mit „Unsere Freunde“ eine neue Submarke entwickelt. Erstes Produkt ist ein fairer Kaffee von der Firma Mocambo. Zum Auftakt kam auch der oberbergische Landrat Jochen Hagt.

Zupp – da rutschte es aus der Maschine, das erste Paket mit dem neuen Kaffee von Bergisch pur. Und einer der ersten, der es in der Hand und in die Kameras halten durfte, war Jochen Hagt, Landrat des Obergischen Kreises.

Am Donnerstag war der CDU-Politiker ins Radevormwalder Gewerbegebiet Mermbach gekommen, um den Start einer neuen Produktlinie mit vorzustellen. Die Firma Mocambo bietet nun für „Bergisch pur“ ein regionales Produkt an, feiner Kaffee aus 100 Prozent Arabica-Bohnen unter dem Label „Unsere Freunde“. Es handelt sich um eine neue Sub-Marke der Vertriebsgesellschaft „Bergisch pur“ mit Sitz in Lindlar – und die Radevormwalder Kaffeerösterei macht den Anfang.

Tatsächlich war es einst die BSE-Krise, die Landwirte aus dem Oberbergischen Kreis dazu bewogen hatte, die Marke „Bergisch pur“ auf den Weg zu bringen. Man warb so um das Vertrauen der Kunden, die unbelastetes Rindfleisch kaufen wollten. Was die Produktionsbedingungen angeht, erklärt Maurizio Caccamo, können die Kunden beruhigt sein, wenn sie den neuen Kaffee aufbrühen. Er trägt das Siegel für Fairen Handel. „Die Bohnen werden in Kolumbien und Peru angebaut. Ich habe mir selber vor Ort in Kolumbien angeschaut, wie der Kaffee geerntet wird.“ Das sei eine abenteuerliche Reise gewesen, „vier bis fünf Stunden mit dem Jeep“, denn die Anbaugebiete lägen oft ein gutes Stück weitab.