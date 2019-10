Naherholung an der Wupper : Wupperschiene bekommt 41.000 Euro

Wupperorte Der FDP-Landtagsabgeordnete für den Oberbergischen Kreis, Bodo Middeldorf, überreichte dem Verein am Mittwoch 41.000 Euro an Fördermitteln. Damit soll ein klassischer Personenwagen aus den 1920-er Jahren restauriert werden.

Start Die Sonderzugfahrt des Fördervereins Wupperschiene in Zusammenarbeit mit dem Rheinischen Industriebahnmuseum in Köln startet am kommenden Sonntag, 27. Oktober, ab 10 Uhr vom Kölner Hauptbahnhof aus. Für diese sicher interessante Tour sind nur noch wenige Plätze frei.

Der klassische Wagen, der nun restauriert werden soll, ist mit Holzsitzen ausgestattet und gehört zur 3. Klasse. Im Volksmund nennt man diese Wagen „Donnerbüchse“. Ulrich Grotstollen hofft, dass der Wagen im kommenden Jahr über den ersten Teil der Strecke, also von Wuppertal-Rauental bis Beyenburg, fahren kann. Die größten Arbeiten auf diesem Teil der Strecken sind abgeschlossen. „Wir haben eine neue Weiche in Beyenburg eingebaut, der Tunnel ist fertig, der Hangrutsch ist behoben, und die Arbeiten an der Stützmauer in Beyenburg sind auch abgeschlossen.“ Die Wupperschiene-Diesellock ist instand gesetzt und wird am kommenden Wochenende erstmals im Bergischen fahren. Sie wird auch die Donnerbüchse ziehen, sobald der Wagen restauriert ist. Die Übergabe des Förderbescheids nutzte Bodo Middeldorf am Mittwochmittag, um die restliche Strecke der Wupperschiene kennenzulernen. Das geht am besten über die Draisinen des Vereins Wuppertrail, die zu einer wichtigen Attraktion des Bergischen Landes geworden sind. Armin Barg, Vorsitzender des Vereins, stellte eine Draisine für die Gäste zur Verfügung und fuhr auch selber mit. „Schön, dass Bodo Middeldorf unsere Projekte begleitet und uns unterstützt“, sagt Barg.