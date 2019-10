Fischereigenossenschaft : Wohin mit den jungen Fischen?

Radevormwald Nach Protesten wird ein neuer Standort für die Fischaufzuchtanlage gesucht.

Der Bergische Fischerei-Verein (BFV) 1889 und die Fischereigenossenschaft Mittlere Wupper werden sich höchstwahrscheinlich nach einem neuen Grundstück für die geplante Fischaufzuchtanlage umschauen müssen. Wie Andreas Karl aus Radevormwald, Vorsitzender des BFV, mitteilt, stehen die Chancen, die Anlage am geplanten Standort am Wupperufer bei Beyenburg zu errichten, nicht gut. Gegen das Vorhaben hatte es Bürgerproteste gegeben (unsere Redaktion berichtete). Man fürchtete, die Anlage könnte den Blick auf den historischen Ortskern beeinträchtigen.

„Das ist mehr als bedauerlich“, sagt Andreas Karl, der wie die anderen Mitglieder des Vereins von dem Widerstand der Einwohner überrascht war. „Die Pläne gab es schon lange im Voraus, und die Auflagen waren alle erfüllt.“ Plötzlich jedoch habe es einen Proteststurm gegeben. Enttäuscht zeigen sich Karl und seine Mitstreiter, dass der Wupperverband rasch Abstand von den Plänen genommen habe. Die Fischereigenossenschaft setzt sich seit Jahren für die Wiederansiedlung der Wanderfische in der Wupper ein. Das Ziel: die Wupper wieder zur Heimat von Fischarten wie Lachsen und Meerforellen zu machen. In den vergangenen Jahren ist das Flussbett durch die Gewässerprojekte des Wupperverbandes wieder viel natürlicher geworden und an vielen Wehren und Querbauwerken für Wanderfische passierbar.