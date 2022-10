Radevormwald : Auch am Ende ist Lebensqualität noch möglich

Radevormwald Ein Vortragsabend des Palliativnetzwerks beschäftigte sich mit der Frage, wie das Lebensende erträglich gestaltet werden kann.

Das Palliativnetzwerk Radevormwald setzt sich aus unterschiedlichen Beteiligten zusammen, die indes alles das gleiche Ziel vereint. Und das hat Cicely Saunders, die als „Mutter der Hospizbewegung“ in die Geschichte eingegangen ist, so formuliert: „Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben.“

Dieses Zitat hatte Marina Weidner, eine der beiden Koordinatorinnen des Ambulanten Hospizvereins, am Donnerstagabend an den Beginn der Veranstaltung „Was am Lebensende gut tut“ im Mehrzweckraum des Bürgerhauses gestellt. Der mit etwa 35 Interessierten durchaus gut besuchte Vortragsabend ist eine der Veranstaltungen, mit denen das Palliativnetzwerk seine Arbeit bekannter machen will. „Es gibt regelmäßige Veranstaltungen und auch ebenso regelmäßige Treffen unseres Netzwerks – natürlich wegen Corona in den vergangenen zwei Jahren etwas seltener“, sagt Marina Weidner.

Vier Vorträge und ein musikalischer Teil bilden die titelgebenden Maßnahmen recht gut ab. Ein fünfter Vortrag wäre auch noch auf dem Programm gestanden. „Allerdings ist Mops Charlotte leider erkrankt, so dass Stefanie Elbertzhagen, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Palliativstation, nicht über das fraglos interessante Thema ‚Begleitung auf vier Pfoten‘ sprechen kann“, sagt Marina Weidner. Auch Marion Zimmermann-Hall, Fachärztin für Palliativmedizin am Sana-Krankenhaus in Radevormwald, hat krankheitsbedingt absagen müssen. Stellvertretend ist ihr Kollege Dr. Volker Brockhaus eingesprungen. Er spricht über das Thema „Schmerzen lindern, Luftnot und Angst nehmen“. Grundsätzlich gebe es in der Hospizarbeit vier Säulen – die allesamt nicht nur in der sozialen und psychischen Begleitung der Patienten eine Rolle spielen, sondern auch in der medizinischen. Natürlich müssten Symptome behandelt werden, aber es gehe genauso auch um eine soziale, persönliche und spirituelle Begleitung. „Symptome sollten möglichst frühzeitig angegangen werden, damit sie sich nicht manifestieren. Denn dann wird die Behandlung umso schwieriger“, sagt Brockhaus.