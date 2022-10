Arbeitsgemeinschaft parteiloser Bürgermeister in der Schloss-Stadt : Herbsttagung erstmals in Hückeswagen

Die parteilosen Bürgermeister Dietmar Persian (r.) und Christian Thegelkamp am Heimatmuseum im Hückeswagener Schloss. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Die Arbeitsgemeinschaft parteiloser Bürgermeister diskutierte in Hückeswagen zwei Tage lang die aktuellen Probleme und Herausforderungen der Kommunen.

Es war gleich in zweierlei Hinsicht eine bemerkenswerte Veranstaltung, die Freitagmittag im Heimatmuseum im Schloss ihren Abschluss fand. Denn zum ersten Mal in der Geschichte der Arbeitsgemeinschaft parteiloser Bürgermeister fand das Treffen in der Schloss-Stadt statt. „Vor einigen Jahren, noch vor meiner Zeit, war einmal ein Treffen in Wipperfürth – damals waren Michael von Retkowski und Uwe Ufer Bürgermeister“, sagte Bürgermeister Dietmar Persian, der auch als stellvertretender Sprecher der Arbeitsgemeinschaft agiert. Sprecher ist Christian Thegelkamp, Bürgermeister der Gemeinde Wadersloh im Kreis Warendorf. „Wir treffen uns immer zweimal im Jahr – in der ersten Jahreshälfte in Düsseldorf zu einer eintägigen Veranstaltung. In der zweiten Jahreshälfte geht es dann in eine der Kommunen – zu einer zweitägigen Veranstaltung“, sagte Thegelkamp.

Am Donnerstag hatten sich die 40 Bürgermeister ohne Parteibuch beim Wupperverband an der Bever-Talsperre getroffen. „Dort haben wir eine Führung durch den Staudamm bekommen sowie zahlreiche Informationen rund um das Thema Wasserwirtschaft und natürlich auch zum Hochwasserschutz – für den die Talsperren ja elementarer Bestandteil sind“, sagte Persian. Am zweiten Tag hatte das Stadtoberhaupt in die „gute Stube der Schloss-Stadt“, das Heimatmuseum im Schloss, geladen. „Hierbei haben wir über die aktuell wichtigen Themen gesprochen, die den kommunalen Bereich betreffen“, sagte Persian.

Info Es gibt 396 Städte und Gemeinden in NRW Kommunen Zu den 396 Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen gehören auch 36 kreisfreie Städte. An der Spitze von 110 Städten und Gemeinden stehen derzeit parteilose Bürgermeister, die sich in der Arbeitsgemeinschaft organisieren. Mit dabei sind Großstädte wie Köln bis zu ganz kleinen Gemeinden. Treffen Das nächste Herbsttreffen findet 2023 in der Mittelstadt Ahaus im westlichen Münsterland im Kreis Borken statt.

Zunächst gab es aber die zweite bemerkenswerte Sache zu besprechen. „Wir haben uns nach einer durchaus langen Arbeits- und Findungsphase eine Geschäfts- und Wahlordnung gegeben“, sagte Thegelkamp. Damit habe man den Status einer Konstitution bekommen, was bedeute, dass die Arbeitsgemeinschaft nicht mehr ganz so locker wie zuvor aufgestellt sei. „Und viel wichtiger ist, dass wir nicht mehr den Status als Gast in den Gremien des Städte- und Gemeindebunds haben, sondern den als stimmberechtigtes Mitglied“, sagte der Sprecher. Dafür habe auch der Städte- und Gemeindebund seine Geschäftsordnung ändern müssen. „Wir sind mit unseren 110 Mitgliedern eine nennenswerte Größe im Städte- und Gemeindebund – die zweitgrößte Fraktion nach der CDU“, sagte Thegelkamp und fügte an: „Wir sind sehr froh, dass das jetzt so geregelt ist.“

Ansonsten gab es viele wichtige Themen, die besprochen wurden. „Natürlich ist die Energiekrise auch eine kommunale Energiekrise“, sagte Thegelkamp. Im gemeinsamen Austausch seien viele Übereinstimmungen gefunden worden, wie man damit umgehen müsse. Es seien 20 Prozent Einsparungen bis Jahresende gewünscht. „Wir schaffen das sicherlich, aber natürlich haben nicht alle Kommunen die gleichen Bedingungen und Voraussetzungen“, sagte Thegelkamp. Außerdem wünsche man sich hier noch mehr Einheitlichkeit – was man auch Christof Sommer, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW, der ebenfalls an der Herbsttagung teilgenommen hatte, mit auf den Weg gegeben habe.

Corona sei nach wie vor vorhanden, auch wenn die Pandemie wegen der Energiekrise und des Ukraine-Kriegs ein wenig in den Hintergrund geraten sei. „Hier ging es darum, wie die Maßnahmen regional strukturiert werden. Zwei Kennzahlen werden hier künftig sein: die Hospitalisierungsrate und die Auslastung der Intensivstationen – also die Frage, wie sehr steht das Gesundheitssystem am Rand“, sagte der Sprecher. Natürlich sei man auch auf die neue Gesundheitsverordnung für den Herbst und Winter gespannt, die indes noch nicht vorliege. Derzeit verließen viele junge Männer Russland, nachdem Präsident Wladimir Putin die Teilmobilisierung veranlasst habe. „Wir müssen uns damit auseinandersetzen, was das für uns in den Kommunen bedeutet“, sagte Thegelkamp. Denn letztlich müsse man damit rechnen, dass nun bald diese vor dem Krieg geflüchteten Menschen in den Städten und Gemeinden stünden. „Da ist es wichtig, Handhabungen zu haben – wir müssen da im Moment auf Sicht fahren und uns jeden Tag an den Gegebenheiten orientieren“, sagte Thegelkamp.