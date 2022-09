Corso-Kino in Radevormwald : Gefühlvolle britische Komödie im Seniorenkino

Radevormwald Der romantische Film „Love Sarah – Liebe ist die wichtigste Zutat“ ist am Dienstag, 11. Oktober, zu sehen. Im Mittelpunkt steht eine Konditorei.

(s-g) In der Reihe Seniorenkino in Radevormwald wird am Dienstag, 11. Oktober, eine britische Tragikomödie über ein Dreiergespann von Frauen gezeigt, die eine Konditorei eröffnen wollen. In „Love Sarah – Liebe ist die wichtigste Zutat“ spielen die Darstellerinnen und Darsteller Celia Imrie, Candice Brown, Shannon Tarbet, Rupert Penry-Jones und Bill Paterson die tragenden Rollen.