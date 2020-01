Straßenverkehr in Radevormwald : B 483 ab Montag schon wieder gesperrt

Radevormwald Wer regelmäßig zwischen Radevormwald und Schwelm unterwegs ist, muss sich wieder in Geduld üben. Auf einer Länge von etwa einem Kilometer wird die Fahrbahndecke gelegt, außerdem müssen Schadstellen repariert werden.

Autofahrer, die regelmäßig auf der Bundesstraße 483 zwischen Radevormwald und Schwelm unterwegs sind, müssen sich erneut auf Behinderungen einstellen. Wie die Regionalniederlassung des Landesbetriebes Straßen.NRW mitteilte, wird ab Montag, 27. Januar, erneut ein Teilstück der Verbindung gesperrt. Ab dann würden nach Angaben von Ralf Ibach von der zuständigen Bauabteilung, „die B 483 und die Kreuzung L 700 für etwa zwei Wochen gesperrt“. In diesem Zeitraum soll ein Schaden im Kreuzungsbereich von B 483 und L 700 beseitigt werden, dafür muss die Straße vollständig gesperrt werden. Außerdem gebe es Schäden an der Fahrbahn im Bereich Königsfeld-Külchen, dort wird allerdings nur eine Teilsperrung notwendig sein, berichtete Ibach.

Ulrich Dippel, Leiter des Technischen Bauamtes in Radevormwald, hatte bereits in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses erklärt, dass die Arbeiten auf der B 483 noch nicht völlig beendet seien und dass mit einer weiteren Sperrung zu rechnen sei. „Es fehlten noch die letzte Asphaltdecke und die Markierungen“, erklärte er im Gespräch mit unserer Redaktion. Unmittelbar nach dem Gespräch traf die Mitteilung des Landesbetriebes über die künftigen Arbeiten ein. Darin wird auch erklärt, dass nun auf einer Länge von 920 Metern „die Deckschicht“ eingebaut wird.

An Baustellen hatte es im vergangenen Jahr in der Umgebung von Radevormwald keinen Mangel gegeben. So war die Bundesstraße 229 nach Halver während der Sommerferien komplett gesperrt worden. Weil Fahrzeuge, auch große Lkws, nicht die vorgeschriebene Umleitung nahmen, sondern es vorzogen, über die kleinen Ortschaften in der Nähe Schleichwege zu nehmen, kam es immer wieder zu Schäden an Banketten, zum Ärger der Bürger und zum Leidwesen der Stadtverwaltung, die auf solchen Kosten nach jetzigem Stand sitzenbleiben wird.