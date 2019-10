Sperrungen in Radevormwald : Vollsperrung auf der B 483 und Teilsperrung der Kaiserstraße

Radevormwald Verkehrsteilnehmer müssen sich mehrere Wochen lang auf erhebliche Behinderungen und Umleitungen in Rade einstellen. Es wird eifrig gearbeitet.

Eine Sperrung geht, die andere kommt – dieses Gefühl müssen die Einwohner von Radevormwald in diesen Monaten haben. Nachdem in den Sommerferien die B 229 zwischen Rade und Halver vollständig gesperrt war, hat der Landesbetrieb Straßenbau NRW nun eine Vollsperrung auf der B 483 eingerichtet, der Verbindung zwischen Radevormwald und Schwelm.

Bereits in der vergangenen Woche war die Bundesstraße zwischen den Ortschaften Radevormwald-Landwehr und Ennepe-Schlagbaum dicht gemacht worden. Dieser Streckenabschnitt ist etwa einen Kilometer lang. Der Grund sind laut Landesbetrieb Decksanierungsarbeiten. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte November dauern. „Eine großräumige Umleitung, die für alle Bauabschnitte eingerichtet wird, führt über die B229, die L81 die L414 und die L527 von Radevormwald nach Schwelm“, heißt es in einer Mitteilung des Landesbetriebes. „Die Gegenrichtung wird über die gleiche Strecke von Schwelm nach Radevormwald umgeleitet.“

Im Zusammenhang mit der erwähnten Baustelle auf der B 229 hat es verärgerte Reaktionen aus den drei Kommunen Radevormwald, Halver und Wipperfürth gegeben. CDU-Politiker aus den drei Städten, darunter der Rader CDU-Stadtverbandsvorsitzende Gerd Uellenberg, hatten kritisiert, dass durch schwere Lkw, die Umleitungen über die kleineren Ortschaften genommen hatten, die Bankette der Straßen schwer in Mitleidenschaft gezogen worden seien. Es sei nicht nachvollziehbar, so die Christdemokraten, dass die Anwohner dies akzeptieren und die Kommunen auf diesen Schäden sitzenbleiben sollten.

Doch auch in der Stadt selber wird in den nächsten Wochen wieder gebaut. Ab Mittwoch wird die Kaiserstraße zwischen der Telegrafenstraße und der Lindenstraße teilweise gesperrt. „Die Baustelle befindet sich in mitten in der Fahrbahn“, erläutert Jochen Knorz, der Leiter des Rader Ordnungsamtes. Den Gedanken einer Vollsperrung habe die Stadtverwaltung verworfen. „Wir sind nun zu einer Lösung mit einer Einbahnstraßenregelung gekommen“, schildert Knorz die Regelung. Die Richtung der Einbahnstraße führt aus dem Ort heraus. Der Umleitungsverkehr wird über die Telegrafen- und die Bredderstraße geführt. Für Anwohner der Linden- und der Weststraße ist eine Einfahrt weiter möglich. „Sie können dann bei Biesenbach in die Lindenstraße einbiegen“, erklärt Knorz.