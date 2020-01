Amtsgericht in Wipperfürth : Im Vollrausch zu Karneval – 26-Jähriger muss 2500 Euro zahlen

Radevormwald Kurioser Fall vor dem Amtsgericht: Wie eine Blutprobe ergab, hatte ein 26-Jähriger mehr als drei Promille intus, als er auf der Südstraße im Streit um einen Kasten Bier, der ihm nicht gehörte, den er selbst aber für den seinen hielt, ausrastete und randalierte.

Am Karnevalssamstag geht’s traditionell rund in der Innenstadt. Dies allerdings nicht nur in Sachen närrischer Frohsinn, sondern auch aus Sicht der Polizei. Wenn der Zug durchs Zentrum rollt, wird Radevormwald für sie jedes Jahr wieder zum Schwerpunkt-Einsatzgebiet kreisweit. So war‘s auch Anfang März 2019. Ein junger Mann, der am Karnevalssamstag Polizeibeamten einen harten Tag beschert hatte, musste sich nun vor dem Amtsgericht in Wipperfürth verantworten. Der Anklagevorwurf war eher ungewöhnlich: Fahrlässiger Vollrausch.