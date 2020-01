Beigeordnetenwahl in Radevormwald : Camillo Garzen will sich in Rade nicht wieder bewerben

Camillo Garzen will sich in Rade nicht wieder bewerben

Beigeordnetenwahl in Radevormwald

Radevormwald Das ging schnell: Schon am Mittwoch, einen Tag nachdem im Rat das erste Verfahren zur Beigeordnetenwahl abgeschlossen worden war, stellte die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite die Ausschreibung für die Beigeordnetenstelle wieder online.

Am Vorabend hatte eine knappe Mehrheit gegen den Antrag der CDU votiert, über die Formulierung der Ausschreibung noch einmal zu diskutierten.

Nun, nach dem Rückzug des eigentlich schon gewählten Christian Klicki, können sich wieder Bewerberinnen und Bewerber bei der Stadt melden. Einer wird jedoch mit Sicherheit nicht mehr im kommenden Bewerberfeld dabei sein: Camillo Garzen , der in der Ratssitzung am 10. Dezember gegen Klicki angetreten und die Abstimmung verloren hatte. In der „Soester Zeitung“, die auch aus Garzens Arbeitsort Welver berichtet, erklärt der 50-Jährige, er werde sich nicht noch einmal im Bergischen bewerben.