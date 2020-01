Schulausschuss in Radevormwald : Frühe Zusagen für Grundschüler – Stadtrat entscheidet am 18. Februar

Radevormwald Die Anmeldungen sind gleichmäßig auf die Grundschulen in Radevormwald verteilt, so dass keine extra großen Klassen gebildet werden müssen und die Wünsche der Eltern und Kinder berücksichtigt werden können.

Durch die komplikationslose Planung und Anmeldung können Eltern und Kinder mit einer frühzeitigeren Zusage rechnen als in den vergangenen Jahren. Die Bildung der Grundschuleingangsklassen konnte im Schulausschuss aber noch nicht final beschlossen werden, da der Ausschuss am Mittwoch nicht beschlussfähig war. Von acht nötigen beschlussfähigen Ausschussmitgliedern waren nur sechs anwesend. Der Beschluss wurde deswegen in die nächste Ratssitzung am 18. Februar verlegt. „Danach können wir die Zusagen aber fertig machen, und das ist immer noch deutlich früher, als in der Vergangenheit“, sagte Britta Knorz. Somit können sich viele Familien in Radevormwald mit ihren Kindern schon bald auf den Neuanfang an einer Rader Grundschule vorbereiten.