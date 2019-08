Oberbergischer Kreis : Gründungsnetzwerk Oberberg unterstützt beim Weg in die Selbstständigkeit

Die Seminare richten sich an Interessierte, Existenzgründer und junge Unternehmen. Sie bieten Orientierung und vertiefende Informationen. Foto: dpa-tmn/Britta Pedersen

Oberberg Auch in diesem Jahr bietet das Gründungsnetzwerk Oberberg eine ganze Reihe Seminare an, die sich insbesondere an Existenzgründer und junge Unternehmen richten.

Das Seminarprogramm des Gründungsnetzwerks Oberberg startet im September wieder mit Vorträgen rund um die Existenzgründung. Das Netzwerk ist ein Zusammenschluss von öffentlichen Anlaufstellen mit dem Ziel, Existenzgründer und junge Unternehmen kompetent, umfassend und unbürokratisch zu beraten. Die Seminare finden jeweils von 17 bis 20 Uhr im Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach, Bunsenstraße 5, statt und richten sich an Interessierte, Existenzgründer und junge Unternehmen. Sie bieten Orientierung und vertiefende Informationen in das jeweilige Thema, heißt es in einer Pressemitteilung.Dienstag, 17. September, „Wie erstelle ich einen Businessplan?“

Dienstag, 24. September, „Tipps für Existenzgründer – erster Kontakt mit dem Finanzamt“ Dienstag, 5. November, „Wie präsentiere ich mein Produkt in 60 Sekunden?“

Dienstag, 12. November, „Was die Buchführung über meinen Betrieb aussagen kann“

Dienstag, 19. November, „Kleiner Aufwand, große Wirkung – Mit Marketing den Kunden erreichen“

Eine Anmeldung ist unbedingt bei Melanie Schuster, Tel. 02261 814509, E-Mail: info@oberberg-gründet.de erforderlich und bis zwei Tage vor der jeweiligen Veranstaltung möglich. Die Teilnahme kostet jeweils zehn Euro.

Passend zum Start der Seminarreihe verlost das Gründer- und TechnologieCentrum zweimal die kostenlose Teilnahme für je eine Person an allen fünf Seminaren. Insgesamt müssen fünf Fragen richtig beantwortet und durchnummeriert werden und dann per E-Mail an grundung@gtc-gm.de geschickt werden. Unter allen richtigen Einsendungen werden die Gewinner am 9. September ausgelost. Zum Gewinnspiel gelangen Interessierte über die Internetseite www.gtc-gm.de/gtc-gm/news, auf der auch die Teilnahmebedingungen stehen.

(rue)