Kinder und Jugendliche in Radevormwald : AL sorgt sich um den Nachwuchs in der Bergstadt

AL sorgt sich um den Nachwuchs in der Bergstadt

Kinder und Jugendliche in Radevormwald

Da war die Welt noch in Ordnung. Manuel Michaelis eröffnete 2017 die BMX-Anlage an der Wasserturmstraße. Mittlerweile ist das Gelände wieder abgeriegelt. Und nicht nur die Alternative Liste sucht eine Alternativfläche für die Kinder und Jugendlichen der Stadt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die AL bezieht sich auf eine Ankündigung des CDU-Landtagsabgeordneten Jens-Peter Nettekoven, dass das Jugendamt der Stadt zusätzlich etwa eine Million Euro vom Land erhält.

Die Sommerferien laufen noch zwei Wochen, dennoch hat die AL-Fraktion ihre politische Arbeit schon wieder aufgenommen und fordert eine zusätzliche Sitzung des Jugendhilfeausschusses – Ziel: die Kinder- und Jugendarbeit stärker in den Fokus nehmen. „Dazu gehört auch die bislang völlig vernachlässigte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Entwicklung unserer Stadt“, schreibt der Fraktionsvorsitzende Rolf Ebbinghaus. Die AL bezieht sich auf eine Ankündigung des auch für Rade zuständigen CDU-Landtagsabgeordneten Jens-Peter Nettekoven, dass das Jugendamt der Stadt zusätzlich etwa eine Million Euro aufgrund des Rettungspaketes und des Übergangspaketes des Landes erhält. Daraus ergeben sich für die AL einige Fragen.

▶ In welchen Haushaltsjahren wurden und werden die Gelder vereinnahmt?