Lutherische Kirchengemeinde : Kaffee und Tee nur noch zum fairen Preis

Radevormwald Die Lutherische Kirchengemeinde ist sich ihrer Verantwortung bewusst und zahlt dafür gerne mehr.

Und das fair gehandelter Kaffee geschmacklich nicht von anderem Kaffee zu unterscheiden ist, stellten Mitglieder des Presbyteriums denn auch bei einer Blindverkostung fest. „Die Wahl des bestens Geschmacks fiel auf eine fair gehandelte Sorte. Das hat auch die Skeptiker überzeugt“, sagt Manuela Melzer. Dabei gibt es fair gehandelten Kaffee schon seit vielen Jahren – das ist Kaffee, den man zu einem Preis kaufen kann, der sicherstellt, dass die Kleinbauern in Peru, Honduras, Kolumbien, Brasilien und anderen Entwicklungsländern vom Kaffeeanbau sich und ihre Familien ernähren können. „Für uns bedeutet das, etwas tiefer in die Tasche zu greifen und für ein Pfund Kaffee mindestens sechs bis zehn Euro auszugeben“, teilt Manuela Melzer mit. Die Pfarrerin betont, dass der Verkauf fair gehandelten Kaffees in den vergangenen Jahren in Deutschland immer weiter angestiegen ist – von 9300 Tonnen 2010 auf 18.300 Tonnen 2017, „was zur Folge hat, dass man die unterschiedlichen Sorten nun auch ganz einfach in Lebensmittelgeschäften und Discountern kaufen kann“, sagt Manuela Melzer. Die Zeiten, in denen es diese Produkte nur im Weltladen mit eingeschränkten Öffnungszeiten gab, seien vorbei. Außerdem hätten viele namhafte Kaffeeproduzenten fairen Kaffee im Sortiment. Die Nachfrage bestimme eben das Angebot. Erkennbar sei der Kaffee an dem Fairtrade-Siegel.