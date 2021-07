Lesen und spielen in Radevormwald : Stadtbücherei mit vielen Aktionen in den Ferien

Bücherei-Leiterin Sandra Oetelshoven mit dem Bienenroboter (Beet-Bot). Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Mädchen und Jungen dürfen sich unter anderem freuen auf Puppentheater, Bücherei-Kino, Lego-Tag und Bilderbuchkino. Außerdem stehen für die Sommerlektüre viele Bücher zur Ausleihe bereit.

Für Langeweile bleibt da keine Zeit. Wie schon in den vergangenen Jahren beteiligt sich die Stadtbücherei auch 2021 am Ferienspaß der Stadt Radevormwald. Leiterin Sandra Oetelshoven hat die besonderen Programmpunkte zusammengefasst und freut sich in den kommenden Wochen auf viele Besucher.

Das WODO-Puppentheater zeigt am Mittwoch 14. Juli das Puppentheater „Finn, der Feuerwehrelch“ und am Mittwoch 11. August, das Puppentheater „Lotta zieht um“ jeweils ab 15 Uhr. Das Puppentheater richtet sich an Kinder ab vier Jahren. Eintrittskarten gibt es in der Stadtbücherei, Kosten: drei Euro für Kinder und 3,50 Euro für Erwachsene. Auch das beliebte Büchereikino steht wieder auf dem Programm. Die Bücherei zeigt einen spannenden, lustigen Kinofilm für Kinder ab sechs Jahren – Termine: Donnerstag, 29. Juli, und Donnerstag, 12. August, jeweils ab 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Am Mittwoch, 4. August, sind die Olchis los! Geschichten-Spaß, „Aufräum-Aktion“ und eine krötige Olchi-Rallye in der Kinderbücherei für Kinder von sieben bis elf Jahren, Kosten: zwei Euro. Zu dieser Veranstaltung muss ein negatives Testergebnis vorgelegt werden, da hier nicht der Mindestabstand eingehalten werden kann.

Außerdem macht die Büchereileiterin noch auf drei Aktionen aufmerksam, die zusätzlich ins Programm aufgenommen wurden. Am Freitag 16. Juli ist Lego-Tag. Viele Legosteine liegen in der Kinderbücherei bereit. Große und kleine Baumeister können von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr ihrer Kreativität freien Lauf lassen und nach Herzenslust spielen und bauen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos.

Am Montag, 2. August, ist wieder Bilderbuchkino angesagt. Kinder im Alter von drei bis vier Jahren sind eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch ist eine Anmeldung erforderlich. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, gibt es eine Aktion um 14.30 Uhr und eine zweite Aktion um 15 Uhr.

Neu ist eine Veranstaltung des Mortimer English Club mit Jutta Wichert-Schwiergolik. Sie liest eine lustige kleine Geschichte in Englisch. Diese Aktion findet statt am Montag, 26. Juli, 14.30 Uhr, und richtet sich an Kinder im Grundschulalter. Der Eintritt ist frei. Hie rist eine Anmeldung nötig. Weitere Infos unter Tel. 02195 932177 oder in der Stadtbücherei im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz.

„Für die Sommerlektüre stehen für alle Kinder und Jugendliche viele Bücher zur Ausleihe bereit. In den Ferien ist Zeit, sich in ein gutes Buch zu vertiefen“, findet Sandra Oetelshoven. Für verregnete Ferientage oder gegen Langeweile könnten auch Spiele und DVDs ausgeliehen werden. „Hörbücher eignen sich zum Beispiel für lange Fahrten in den Urlaub“, rät die Leiterin der Stadtbibliothek.So kommt garantiert keine Langeweile auf.

