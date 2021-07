Blickpunkt Wirtschaft in Radevormwald : Gira erhöht die Zahl der Ausbildungsplätze

Arian Khatibi (r.) hat sich für den Zukunftsberuf Mechatroniker entschieden – sehr zur Freude von Ausbildungskoordinator Jan Görtz (l.). Der Beruf gehört seit Jahren zum Ausbildungsangebot bei Gira. Für den Ausbildungsstart im August ist noch eine Stelle frei. Foto: Gira

Radevormwald Die Radevormwalder Firma lädt zu einer virtuellen „Sprechstunde“ über den Beruf des Mechatronikers für Dienstag ein. Interessenten melden sich per E-Mail an.

Auch trotz Corona-Pandemie gibt es die guten Nachrichten aus der bergischen Wirtschaft: So wirbt die Firma Gira jetzt für den Ausbildungsberuf zum Mechatroniker und gibt Interessierten einen umfangreichen virtuellen Einblick in die Praxis. In einer Online-Sprechstunde informieren Ausbildungskoordinator Jan Görtz und zwei Mechatroniker des Familienunternehmens aus erster Hand über das Berufsfeld „Mechatronik“, die Ausbildung und ihre Inhalte. „Leider lässt die Pandemielage derzeit noch kein Schnupperpraktikum bei uns vor Ort zu. Aber auch solche mittelbaren Einblicke in die Praxis können bei der Berufswahl sehr hilfreich sein“, sagt Jan Görtz.

Die virtuelle „Sprechstunde“ findet am kommenden Dienstag, 13 Juli, 13 bis 14 Uhr, statt. Interessenten können sich per E-Mail an jan.goertz@gira.de für eine Teilnahme anmelden. Idealerweise sollten Kandidaten die Schule bereits abgeschlossen haben oder im nächsten Jahr abschließen.

Für den Beruf der Mechatronikerin hat sich auch Emily Trepnau entschieden. Sie hat ihre Ausbildung Anfang 2021 erfolgreich abgeschlossen. Foto: Gira

Info Ausgezeichnete Ausbildung Auszeichnungen Die Radevormwalder Firma Gira zählt laut einer im Herbst 2020 vom Wirtschaftsmagazin „Capital“ vorgestellten Studie zu „Deutschlands besten Ausbildern“. Zudem hat die international tätige Technologiefirma aus dem Bergischen Land 2020 bereits zum achten Mal in Folge das Gütesiegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ erhalten. Weitere Informationen zur Ausbildung bei Gira und zum Bewerbungsprozess gibt es im Internet.

www.gira.de/ausbildung

Und wem die Informationen so gut gefallen, dass er sich eine berufliche Zukunft als Mechatroniker vorstellen kann, hat sogar noch in diesem Jahr die Chance auf einen Ausbildungsplatz bei Gira. „Eine Mechatroniker-Stelle für den Ausbildungsjahrgang 2021 ist im Moment noch frei. Denn bei uns ist die Ausbildung durch die Pandemie nicht eingebrochen. Wir haben die Zahl neuer Ausbildungsplätze sogar erhöht: von fünf im Sommer 2020 auf sieben in diesem Jahr“, berichtet Jan Görtz.

Mechatroniker arbeiten bei Gira in einem spannenden Umfeld: 80 Premiumsteckdosen „spuckt“ die Anlage wie von Geisterhand pro Minute aus – das summiert sich auf 38.000 pro Schicht. Die mehr als 20 Meter lange „Schuko-Straße“ des Gebäudetechnikspezialisten setzt aus 15 bis 20 einzelnen Bauteilen vollautomatisch unterschiedliche Modelle von Schuko-Steckdosen zusammen – komplett digital gesteuert, im Schicht-Betrieb rund um die Uhr. „Es sei denn, die Montageanlage muss gewartet werden oder es tritt ein Problem auf, das es zu beseitigen gilt“, berichtet Görtz. Der Maschinenbautechniker koordiniert seit April die gewerblich-technische Ausbildung beim Technologieunternehmen. „Dann kommen unsere Mechatroniker ins Spiel, um das Montagesystem zu prüfen und wieder in Betrieb zu setzen.“

Doch nicht nur die „Schuko-Straße“ nehmen die Gira-Mechatroniker, die zumeist in der Instandhaltung des Unternehmens tätig sind, unter ihre Fittiche. Sie betreuen den gesamten Maschinenpark – inklusive tonnenschwerer Spritzgussmaschinen und Industrieroboter, aber auch das vollautomatisiertes Logistiksystem 4.0. Nicht von ungefähr gehört der Beruf des Mechatronikers seit Jahren zum Ausbildungsangebot des Familienunternehmens. Auch für das im August beginnende neue Ausbildungsjahr sind zwei Mechatroniker-Stellen vorgesehen. „Ein echter Zukunftsberuf, zumal wir bislang alle Mechatroniker-Azubis nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss übernommen haben“, sagt Görtz.