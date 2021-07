Sommerferien in Radevormwald : Guter Start für den Ferienspaß

Radevormwald Die Mädchen und Jungen müssen zu den meisten Veranstaltungen beim Ferienspaß keinen negativen Schnelltest mitbringen. Das ist derzeit nur für die Busfahrten notwendig.

Mit dem Start der Sommerferien geht in Radevormwald immer auch der Startschuss für den Ferienspaß einher, der in diesem Jahr trotz Pandemie organisiert werden konnte. Das Jugendamt hat mit Vereinen ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Die Fahrt ins Toverland am Montag war ein Erfolg – und auch zu dem dreitägigen Sportangebot des Rader Turnvereins (RTV) kamen 15 Mädchen und Jungen in die Sporthalle an der Carl-Diem-Straße. Der RTV ist einer der wenigen Sportvereine, die sich in diesem Sommer an dem Ferienspaß beteiligen. „Die Sportvereine haben in anderen Jahren deutlich mehr Angebote für den Ferienspaß organisiert. In der Pandemie ist das stark zurückgegangen, weil viele Vereine kein Risiko eingehen wollen“, sagt Britta Hallek vom Jugendamt.