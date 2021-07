Versammlung für die Wupperorte : Bürgerverein trifft Mitglieder erneut digital

Wupperorte Trotz Corona-Pandemie hat sich der Bürgerverein für die Wupperorte ein neues Projekt auf die Fahne geschrieben: Der Rastplatz an der L 414 (hinter Neuland, Richtung Beyenburg) soll auf Vordermann gebracht werden.

Auch am Bürgerverein für die Wupperorte ist die Corona-Pandemie nicht spurlos vorbeigegangen. Die Mitgliederversammlung konnte nur digital erfolgen. Der Vorstand informierte dazu alle Mitglieder über die erfolgten Tätigkeiten und Pläne in schriftlicher Form. Auch die Wahl einiger Vorstandsmitglieder erfolgte auf ähnliche digitale Weise, wie bereits 2020. Somit wurde der zweite Vorsitzende, Yanik Stang, in seinem Amt bestätigt. Armin Barg bleibt zweiter Kassierer und Martina Osenberg die Schriftführerin. Ihre Vertreterin ist Rosemarie Kötter. Regina Übel konnte als neue Beisitzerin gewonnen werden. Martin Sobetzko und Thomas Mosler sind die neuen Kassenprüfer.