Essen, Trinken, Plauschen in Radevormwald : Feierabendmarkt läuft am Freitag von 17 bis 21 Uhr

Die Neuauflage des Feierabendmarktes war ein großer Erfolg. Am Freitag geht es weiter. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Mit dem Erfolg des ersten Feierabendmarktes am Freitag war die Stadt sehr zufrieden, deshalb will die Verwaltung den Weg weiter gehen und die Menschen ab sofort jeden Freitag bis in den September hinein in die Innenstadt einladen.

Die Stadt lädt zum nächsten Feierabendmarkt für kommenden Freitag, 9. Juli, auf den Marktplatz ein. Im Gegensatz zur Premiere wird sich am Konzept nichts ändern, wohl aber an der Zeit, denn statt von 16 bis 20 Uhr, läuft die zweite Auflage von 17 bis 21 Uhr. Ab 15.30 Uhr beginnt der Aufbau.

„Die Händler haben zugesagt, so dass wir das Konzept von der Premiere jetzt erstmal bewusst so etablieren wollen“, berichtet Wolfgang Scholl von der Stabsstelle im Rathaus. Jetzt hoffe man eigentlich nur noch auf gutes Wetter. Schließlich würden auch die Gastronomen im Umfeld mit einbezogen. „So entsteht ein rundes Bild auf dem Marktplatz“, sagt Scholl.

Mit dem Erfolg des ersten Feierabendmarktes am vergangenen Freitag sei man sehr zufrieden gewesen, deshalb sei man bestärkt worden, den Weg weiter zu gehen und die die Menschen ab sofort jeden Freitag bis in den September hinein in die Innenstadt einzuladen. Hier sollen die Besucher plauschen, essen, trinken und sich wohlfühlen – wohl aber unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, die weiterhin gelten müssten, sagt Scholl. Dazu zähle auch die Maskenpflicht in der Schlange vor den Marktständen. An allen Tischen sollten sich die Besucher über die Luca-App registrieren, um die Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen.

Scholl: „Wir hoffen auch auf neue Besucher.“ Auch wenn die Platzfläche auf dem Marktplatz natürlich begrenzt sei, zumal ja auch die Stände der Beschicker wegen des nötigen Abstandes weit auseinandergezogen werden müssten.

Zunächst bleibt es auch beim Marktplatz als zentralem Veranstaltungsort, Resonanz und Erfolg werden zeigen, ob die Stadt in den nächsten Wochen weitere Stände die Kaiserstraße herunter zulassen wird. „Wir werden da von Woche zu Woche neu schauen und die Situation bewerten“, kündigt Wolfgang Scholl an.

Fr. 9. Juli, 17 bis 21 Uhr, Feierabendmarkt, Marktplatz Radevormwald.

(rue)