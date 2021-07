Im April 2017 feierte Pfarrerin Manuela Melzer einen Familiengottesdienst zu Pfingsten. Eigentlich sollte die Feier auf dem Gelände am Wartburghaus stattfinden. Aufgrund der frischen Temperaturen zog man in die Kirche an der Burgstraße. Das wird künftig völlig normal sein. Foto: Moll, Jürgen (jumo)