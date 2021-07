Corona-Schutzimpfung in Jüchen : Impfaktion in der Gesamtschule Hochneukirch für alle Bürger

In der Gesamtschule in Hochneukirch wird mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft. Foto: dpa Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Hochneukirch Die Impfung am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juli, ist ohne Termin möglich. Auch mehrere Ärzte aus dem Ort sind dabei. Zu welchen Zeiten die Aktion läuft und was zu beachten ist.

Die Vorbereitungen für die Sonderimpfaktion in Hochneukirch laufen. Am Samstag, 17. Juli, von 13 bis 16 Uhr, und am Sonntag, 18. Juli, von 10 bis 13 Uhr können sich alle Bürger in der Gesamtschule an der Mühlenstraße 19 impfen lassen. Das teilt die Stadt Jüchen mit, die die Aktion zusammen mit dem Impfzentrum in Neuss anbietet. Den Impfstoff von Johnson & Johnson habe der Rhein-Kreis Neuss aus einem Sonderkontingent des Landes erhalten. Der Vorteil dieses Impfstoff sei, dass eine Impfung für eine vollständige Immunisierung ausreiche. Wer sich impfen lasse möchte, muss seinen Personalausweis und, soweit vorhanden, sein Impfbuch mitbringen. Formulare werden vor Ort ausgefüllt. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich, mit kürzeren Wartezeiten müsse gerechnet werden.