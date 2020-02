Glaube in Neuss : Darum ist Kirche für uns so wichtig

Neuss Leistungen im sozialen Bereich, Halt und das Erleben von Gemeinschaft – einige Gründe, warum Menschen in der Kirche bleiben.

Die katholische und evangelische Kirche befindet sich seit den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs durch eigenes Personal in einer tiefen Krise. Denn immer wieder kommen neue Straftaten ans Licht. Austritte und große Unsicherheit unter den Gläubigen sind die Folgen. Doch wie gehen diejenigen damit um, die ehrenamtlich in der Kirche engagiert sind oder deren Arbeitgeber die Kirche ist? Die NGZ hat mit einigen von ihnen gesprochen und sich ihre Beweggründe angehört.

Museum Insel Hombroich in Neuss : Einblicke in die Sanierung vom Labyrinth

Uschi Hebing arbeitet als Pfarrsekretärin. „Ich stehe zur Kirche trotz aller Widrigkeiten“, meint sie. Der Glaube gebe ihr Halt in allen Lebenslagen. Sven Ladeck ist Mitglied im Katholikenrat Rhein-Kreis-Neuss. Der Glaube ist für ihn Halt und Fundament. In der Messe kommt er zur Ruhe und kann dort seine Christusbeziehung leben. Zugleich ist ihm die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen sehr wichtig, sagt der Kommunionhelfer.

Ulrike Nienhaus, Kaarster Bürgermeisterin, lebt ihre Glaubensüberzeugung offen aus: Sie ist Vorstandsmitglied des Katholikenrates Rhein-Kreis-Neuss und Vorsitzende der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung (KKV) in Kaarst. An der Kirche schätzt sie den Austausch und das Erleben von Gemeinschaft. Man treffe auf Menschen mit gleichen Gedanken und Einstellungen. Aber der Glaube gibt ihr auch Halt in guten und schlechten Zeiten. Er leitet sie durch das Leben.