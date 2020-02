Jahreshauptversammlung der Neusser Grenadiere : Protokollführer wird Ehrenmitglied

Neuss Neusser Grenadiere zeichnen Peter Orth aus. Zum ersten Mal seit Jahren wird der Zugbeitrag erhöht.

Seit 2013 war Ort Protokollführer im Vorstand und machte diesen Posten jetzt frei. Ihn besetzten die 197 Mitglieder, die am Freitag zur Jahreshauptversammlung in das Marienhaus gekommen waren, mit Christian Busse, dem Schießmeister und amtierenden Korpssieger. Carsten Dorweiler (Kasse) und die Beisitzer Cornel Tilmes und Thomas Rheidt wurden in ihren Ämtern bestätigt. Christian Allard bleibt als Achterausschuss-Mitglied weiter für die Fähnrich-Abteilung mitverantwortlich. Neu in dieses Gremium kamen Bernd Hemmer und Stephan Hendriks. Letzterer gehört zu dem Trupp, der Jahr für Jahr die Lokomotive auf dem Kinderspielplatz im Stadtgarten in Schuss hält.