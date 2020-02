Dorfabend in Grimlinghausen : Fünf Stunden Gesang, Show-Einlagen und jede Menge Dorfklatsch

Grimlinghausen Nachbarschaft, Party, Karneval – der traditionelle Dorfabend der Vereinigung der Freunde der Heimat in Grimlinghausen hat von allem etwas.

Das schafften nonstop auch die jecken Nonnen aus Hippelank. So viel Temperament, so eine tolle Choreografie, so ein perfektes Playback von Queen bis Abba. Eva-Maria Olszewski als Rekeliese brachte die satirischen Komponenten in den Dorfabend: Ob vor und nach der Wahl, ob Baustellen, Kneipensterben oder Wahlkreis-Verschnitt – man möge es sich mit Grimlinghausen nicht verscherzen. „Ne Hippelänger“ John Rausch hatte als Klima-Aktivist und Brexit-Premier Johnson Beiträge zum Nachdenken mitgebracht.