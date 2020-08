Ultimate Frisbee in Neuss : Eine amerikanische Sportart für die rheinische Großstadt

Neuss Der BV Weckhoven hat die innovative Trendsportart auf der Bezirkssportanlage vorgestellt. Bereits kommende Woche soll das Training starten.

Die Stadt ist um eine weitere Trendsportart reicher. Nachdem es seit einigen Jahren im Rennbahnpark die Möglichkeit zum Discgolf gibt, wird der Frisbeesport in Neuss jetzt durch ein Angebot des BV Weckhoven erweitert. Die neue Sportart ist schneller und wird in Teams mit sieben Personen gespielt. Die Rede ist von Ultimate Frisbee. Dabei handelt es sich um ein Spiel auf einem 100 Meter langen und 37 Meter breiten Feld, über das die Plastikscheibe in die Endzone geworfen wird. Wenn man sie dort erfolgreich fängt, bekommt die Mannschaft einen Punkt. Diese Trendsportart wurde nun auf der Bezirkssportanlage in Weckhoven im Rahmen des Sommer-Sport-Camps eingeführt.