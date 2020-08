Sammlung in Dormagen-Zons : Das Archiv dokumentiert den Umgang mit der Corona-Pandemie

Sammlung in Dormagen-Zons

Zons Das Archiv im Rhein-Kreis Neuss in Dormagen-Zons sammelt weiter Dokumente, Fotos und Videos, um die Pandemie und den Umgang mit ihr im Kreisgebiet für die Nachwelt festzuhalten.

Jeder ist von der Corona-Krise betroffen – damit diese außergewöhnliche, wenn auch nicht gerade positive Situation für die Nachwelt erhalten bleibt, hatte das in Zons beheimatete Archiv im Rhein-Kreis im April die Bürger dazu aufgerufen, Dokumente, Fotos und andere Erzeugnisse zu schicken, die mit der Corona-Zeit zu tun haben. „So können die Menschen auch noch in Zukunft unsere jetztige Lage nachvollziehen“, erklärte Archivleiter Stephen Schröder den Aufruf.

Schon jetzt verfügt das Archiv im Rhein-Kreis über eine umfangreiche Corona-Dokumentation, die Schröder mit Mitarbeiter Martin Lambertz archiviert hat: „Wir erhalten bis heute Rückmeldungen und haben neben rund 300 digitalen Fotos und Videos auch diverses analoges Material gesammelt“, so Schröder. Kinderbilder mit farbenfrohen Regenbogen sind ebenso dabei wie Fotos von gesperrten Spielplätzen und ein Video von einem Solidaritätskonzert, das zu Ostern vor einem Seniorenheim in Neuss-Weckhoven stattfand. Viele Menschen aus dem Kreisgebiet haben in den vergangenen Wochen zahlreiche persönliche Dokumente rund um die Pandemie eingesendet.