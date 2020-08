Flucht in Neuss und Grevenbroich : Mutmaßliche Einbrecher verunglücken nach wilder Verfolgungsjagd

Neuss/Grevenbroich Nach einer wilden Verfolgungsjagd durch Teile von Neuss und Grevenbroich hat die Polizei am Mittag drei mutmaßliche Wohnungseinbrecher festgenommen. Das Trio hatte zuvor auf der Flucht die Kontrolle über sein Auto verloren und war mit dem Wagen eine Böschung hinabgestürzt.

Ein großes Aufgebot von Polizeikräften hatte am Mittwoch ab etwa 12 Uhr nach flüchtigen Wohnungseinbrechern gefahndet. Nach ersten Informationen hatte ein Anwohner der Tokiostraße in Holzheim den ungebetenen Besuch in seinem Haus überrascht. Das Trio entfernte sich, wurde aber von Zeugen beobachtet, wie es in einen dunklen Wagen stieg.