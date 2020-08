Runder Geburtstag in Kaarst : Sturm repariert seit 40 Jahren Lkw

Runder Geburtstag in Kaarst

Der neue Geschäftsführer Michael Sturm und sein Vorgänger und Vater Franz-Josef. Seit 2001 hat die Scania-Werkstatt ihren Sitz in Kaarst. Foto: Sturm

Kaarst Als eines der ersten Unternehmen hat sich die Scania-Werkstatt Sturm 2001 im Gewerbegebiet Kaarster Kreuz niedergelassen. Am 5. August feiert sie ihr 40-jähriges Bestehen. Seit Beginn ist sie in der Hand der Familie Sturm.

Erst Hans, dann Franz-Josef und jetzt Michael Sturm – in 40 Jahren hat die Scania-Werkstatt nur drei Geschäftsführer gehabt. Der jetzige Chef Michael hat das Zepter im Jahr 2015 von seinem Vater Franz-Josef übernommen, der sich in den Ruhestand verabschiedete. Bis dahin war die Werkstatt für Franz-Josef Sturm mehr als ein Arbeitsplatz: Sie war sein Lebensinhalt. Früher stand die Werkstatt in Schiefbahn, doch irgendwann wurde das Gelände zu klein und die technischen Anforderungen zu groß.