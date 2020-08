Kommunalwahl in Neuss : So ökologisch ist der Neusser Wahlkampf

Neuss Die Innenstädte und viele Ausfahrtsstraßen sind dieser Tage wieder voll mit Plakaten und Bannern zur Kommunalwahl. Welchen Wert die Parteien auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit dabei legen, hat die NGZ in einer Umfrage ermittelt.

NGZ-Leserin Annemarie Effertz spricht aus, was vor den Kommunalwahlen am 13. September in Nordrhein-Westfalen viele Neusser denken: „Plakate im Sinne von ‘viel hilft viel’ scheint das Motto der meisten Parteien zu sein – egal, wo angebracht. Einige wurden leider an jungen Bäumen angebracht und schnüren mit ihren Kabelbindern die Rinde, andere behindern auf Rad- und Fußwegen.“ Dabei stellt sich ihr die Frage, ob sich ein Wähler überhaupt noch durch ein Plakat beeindrucken lasse?