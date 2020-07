Neues Spielfeld in Mönchengladbach : Kunstrasenplatz für den BV Grün-Weiß Holt

Mönchengladbach Der neue Spielfeld auf der Sportanlage Rönneter wurde am Samstag offiziell freigegeben. Eine Feier zur Eröffnung wird es im kommenden Jahr geben.

Der durchgehend für den Trainings- und Spielbetrieb genutzte Aschenplatz, gebaut in den Jahren 1981/1982, wurde allerdings im Laufe der Jahre sanierungsbedürftig. So beschäftigte sich der Vorstand des BV Grün-Weiß Mönchengladbach, wie der Verein offiziell heißt, mit den Planungen zum Umbau des Aschenplatzes in einen Kunststoffrasenplatz. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt 620.000 Euro. An diesen Kosten beteiligte sich der BV Grün-Weiß mit 100.000 Euro. 30.000 Euro wurden in Eigenleistung und mit Eigenmitteln erbracht, der Rest durch Sponsoring, Spenden und Veranstaltungen. Der Rat stimmte den Plänen zu.