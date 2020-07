Einsatz in Neuss : Feuerwehr löscht Brand in Weckhoven

Die Feuerwehr Neuss wurde um 16.05 Uhr zu einem Brand nach Weckhoven gerufen. Foto: Andreas Woitschützke

Weckhoven Die Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag zu einem Brand an der Alfred-Delpt-Straße ausgerückt. Der Brand war gegen 16.05 Uhr in der Garage eines Einfamilienhauses aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Neuss auf Anfrage unserer Redaktion erklärt, griffen die Flammen auf den Dachstuhl über, auf dem sich eine Photovoltaikanlage befindet. Ein Personenschaden sei nicht entstanden. Die Feuerwehr rückte mit 35 Einsatzkräften nach Weckhoven aus, um den Brand zu löschen. Die Löscharbeiten dauern aktuell an.

(abu)