Erste und letzte Vorstellung in Neuss : Theaterstück über Tupper-Dosen

Neuss „Tupp Dance – Große Gefühle in kleinen Dosen“ ist ein Schauspieler-Projekt am RLT.

Anja Bibby (Oslo) und RLT-Ensemblemitglied Christoph Bahr haben sich auf dem „Full Spin Physical Theatre Festival“ in Essen getroffen und sich vom Fleck weg gegenseitig engagiert. Schnell entdeckten sie ihre gemeinsame Leidenschaft für Tupperdosen – und vom Küchenschrank auf die Probebühne war es nur ein kurzer Weg. „Tupp Dance – Große Gefühle in kleinen Dosen“ heißt ihre gemeinsame Produktion, die am Freitag im Studio Premiere hat und zugleich auch ihre letzte Vorstellung am RLT erlebt.