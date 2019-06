Klimaschutzsiedlung in Neuss : Der Verkehr soll gezählt werden

Neuss Im Bereich des Blausteinswegs und der Kreitzer Straße sollen Verkehrszählungen durchgeführt werden. Bereits im Dezember vergangenen Jahres wurde in einem entsprechenden Antrag diese Verkehrszählung im Bezirksausschuss Holzheim gefordert.

Im Bereich des Blausteinswegs und der Kreitzer Straße sollen Verkehrszählungen durchgeführt werden. Bereits im Dezember vergangenen Jahres wurde in einem entsprechenden Antrag, im Rahmen des Bebauungsplans 449, im Bereich Blausteinsweg diese Verkehrszählung im Bezirksausschuss Holzheim gefordert. Die letzte Zählung in diesem Bereich fand 2013 statt und ist nun für das neue Zählintervall in diesem Jahr vorgesehen. Ein genaues Datum steht noch nicht fest, allerdings wird die Zählung außerhalb der Ferien und unter der Woche durchgeführt, üblicherweise in einem Zeitraum zwischen Oster- und Sommerferien. Da für das Zählpersonal in der Regel Schüler eingesetzt werden, finden die Zählungen nachmittags statt. Nach der Auswertung sollen im Herbst dieses Jahres die Ergebnisse vorliegen, allerdings weist die Verwaltung darauf hin, dass durch die derzeitigen Baumaßnahmen für die erfassten Werte in den Folgejahren keinerlei Verwendung besteht.