Ausflug nach Mainz : Dreikönigen-Chor besucht Bischof und gestaltet Hochamt

Der Dreikönigen-Chor bei seinem Auftritt in Mainz. Auch Gastsänger waren dabei. Foto: Chor. Foto: DreikönigenChor

Mainz Während der Tätigkeit von Peter Kohlgraf als Seelsorger der katholischen Kirche Neuss sind viele Freundschaften und Kontakte entstanden. Auch zum DreikönigenChor mit seinem Leiter, dem Regionalkantor Michael Landsky.

Das nahm der Chor zum Anlass, den Bischof von Mainz zu besuchen. Am Sonntag traf der Chor – auch mit Gastsängern aus dem befreundeten Kirchenchor St. Mauritius aus Meerbusch – am frühen Vormittag mit dem Bus in Mainz ein.