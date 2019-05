Premiere im RLT Neuss : RLT-„Bürgerbühne“ zeigt eigenes Stück "Reset"

Neuss Die Gruppe hat ein eigenes Stück geschrieben. Vorgesehen sind drei Vorstellungen.

„Reset – Alles auf Anfang...“ heißt das eigene Stück, das die Bürgerbühne des RLT in Kooperation mit dem Off-Theater entwickelt hat und am Samstag, 22. Juni, zum ersten Mal im Studio des Theaters zeigt.

Das Stück erzählt von Kathrin, einer Mitfünfzigerin, die nach einem Autounfall in ein mehrwöchiges Koma fällt und mit der Unfähigkeit erwacht, sich auch nur an einen persönlichen Moment zu erinnern. Um sie herum sammeln sich Menschen, die ihr „Kathrins Welt“ erklären: Wer sie ist, wen sie liebt, was sie gerne tut und was auf keinen Fall. Aber Kathrin reagiert anders als gedacht.